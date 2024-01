Metsandusega seotud ettevõtluse sotsiaalsest vastutusest

Istutamine moodustab suure osa RMK tööst. Sellealane statistika vajaks aga selgemat esitust. Foto : Stanislav Moshkov

RMK 2022. majandusaasta aruande andmeil läks teenitud kasumist ilma bioloogiliste varade ümberhindluseta riigile dividendidena 53%, tööjõukulude suhe dividendidesse oli 39% (palgad koos sotsiaalmaksudega 29,1 mln EUR, dividendid 73,7 mln EUR).

Järgmisena sobiks n-ö sotsiaalsete investeeringute osakaal koguinvesteeringutest. Kui Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ettevõtteil juba ülalmainitud TMS-ist lähtudes sisuliselt need võimalused puuduvad, siis RMK põhikiri võimaldab investeerida looduskaitse taristutesse, mida võime vaadelda kui sotsiaalseid. Viimase kättesaadava aastaaruande põhjal oli see näit pisut üle 11% (3 mln EUR/25,7 mln EUR).

Looduskaitse on kirjutaja jaoks kõige otsesemalt seotav ESV-ga. Siit tekib uus dilemma. Tänaseks on juurde ilmunud Lahemaale lisaks veel neli rahvusparki ja RMK omandis oleva metsamaa pindalast on juba kolmandik looduskaitseliste (nii tava- kui rangete) piirangute all hoiu- ja kaitsemetsadena. Erametsades on see kümnendik, kuid ESV vaatevinklis tasakaalust ära – fauna elupaikades kehtestatud piirangud ja elektriliinide taluvustasud ei ole tasakaalus õiguste ja kohustuste võrdväärsusega. Seega näitaja, mis iseloomustab looduskaitseliste piirangute all olevaid hektareid kogu metsamaasse, on kindlalt ESV mõõdikuks.

Avalikus ruumis on üheks kõneainet tekitavaks emotsionaalseks teemaks kujunenud raiemahud. Ütleme kohe, et ESV seisukohalt kuulub see uurimise valdkonda, kuid käsitlus ilma teiste elementideta (eraldi uuendus- ja hooldusraiete maht, raielankide pindala, metsaistutuse pinna suurus, raieküpsus, õigemini tagavara juurdekasv raiehetke turuhindades ...) on vildakas.

Lähme tagasi aastasse 1988, mil metsatööstuse süsteemi 6 metsakombinaati langetasid 1,08 mln m³ ja vedasid välja 1,13 mln m³ puitu, metsamajandid varusid oma aladelt puitu koos okstega 0,91 ja tegid kõrvalkasutusraideid 1,059 mln m³, summaarselt 3,05 mln m³. See jäi nõukogude perioodi tagantpoolt eelviimaseks tulemuseks, ülejärgmine 1990 oli veelgi tagasihoidlikum. Uuendusraie perioodi pikkuseks ei olnud siis 10 kuud nagu täna, vaid peamiselt talv. Väljavedu ületas raiet selle tõttu, et taolist tehnoloogiat kui nüüd, kus üks masin teeb ära kogu töö, ei eksisteerinud. Mäletamise järgi jõudis esimene harvester bartertehingu tulemusena Kohtla-Järve RV Metsamajandisse just nimetatud aastal. Lankidel arvele võetud okste jääk oli 0,13 mln m³. Metsamajandite metsamaa suurus, kus töötasid metsakombinaadid, oli 1150,2 tuhat ha (13).

Aastal 2022 oli RMK metsamaa pindala 1,054 tuhat ha, millest majandusmetsi 719,3 tuhat ha ning sellelt territooriumilt müüs ta kõiki puiduliike kokku 3,75 mln m³. Üksnes neist arvudest lähtudes võiks järeldada, et oleks justkui kuri karjas. Sellisel kujul andmete presenteerimine on kaugel sellest, kuidas määratles püsimetsamajandust ülalpool Eino Saari.