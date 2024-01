Pärnakoorest sai saanikere, sarapuuvitstest aga sohva

„Väga hästi tunti erinevate puitude omadusi. Kasvõi see painardite asi – pidi teadma, millest ja kuidas teha niisugune klamber, mis ei lähe painutades puruks ning mis on samas nii tugev, et hoiab kodaraid koos. Käsitööoskused olid teistsugused kui tänapäeval,“ lisab Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseumi rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse kuraator. (Painard, meenutame igaks juhuks, on ree või saani kodaraid ühendav ristpuu; kodar on jälle jalasesse tapitud püstpuu, mis tõstab sõiduriista põhja kõrgemale, et see mööda lund ei lohiseks ega hobuse tööd raskemaks teeks.)

Eesti Metsa palvel otsisid Ülle ja Liisi ERM-i kogudest välja mõned museaalid, millega illustreerida meiemaiste puutöömeistrite nutikust ja oskusi.

Saarepuust tool Muhu saarelt aastast 1906. Foto : Aldo Luud

Saarepuust toolil toretseb kahepäise kotkaga vapp

Liisi viib kõigepealt näitusesaalis eksponeeritud saarepuust tooli juurde.

Liisi: „See on Muhu saarelt, teinud 1906. aastal mees, kelle nimi oli Villem Tammeniit. See on meistri käsitöö, tema tegi tellimise peale mööblit ja muid puuasju. Toolid olid talumeistritel need asjad, mille peal näidati oma oskusi ja just Muhu saarelt on pärit erakordselt võimsalt kaunistatud toole.“

Mööblitüki disaini kohta võiks nüüdisajal kasutada sõna ergonoomiline – kohad, kuhu toetada tagumine pale ja selg, on inimihu anatoomiale vastavalt kumerad või kaarjad. Lisaks on seljatugi uhkelt puitpitsis ja dekoreeritud kahepäise tsaarikotkaga, jalad jälle omapäraselt järgatud-jätkatud.