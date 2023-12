Tallinna lehistest läbi kolme aastasaja

Jämedama puu pikem puurproov kaldus südamikust mööda, viimane aastarõngas ulatus 1874. aastasse. Peenemal puul, mille kasvutingimused on olnud halvad, jäi puurproovil säsist mõned aastad puudu ja üldistatud kasvukõver ulatus 1865. aastasse (joonis 3). Seega on need lehised tõenäoliselt istutatud 1862. aastal, pilt neist on 1925. aastast.(foto vana).1986. aastal olid need euroopa lehised [31]. 2007. aastast on teada pargi peenema lehise kohta [9: 93]: „Harjuoru võimlapoolses küljes kasvav eurojaapani lehis … võib olla üks maailma vanimaid (istutatud arvatavasti 1862) selle hübriidi eksemplare.“ Siin on lähtutud varasemast seisukohast [24], mis on osutunud ekslikuks.