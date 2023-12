Parim metsamajandaja Tiina Ruul kehtestab ennast meestekeskses metsaäris

Küsimusele, mida teeb Tiina teisiti kui teised metsamajandajad Eestis, et sai sedavõrd kõrge tunnustuse osaliseks, ei oska tänavune aasta metsamajandaja vastata. „Ma ei usu, et teen midagi erilist, kuid mulle käidi juba mitu aastat peale, et ma konkureeriksin ning tänavu olin siis lõpuks nõus,“ naerab ta.

Tiina Ruulile lisaks mahtusid tänavu parimate metsamajandajate esikolmikusse Rein Jürimäe Hiiumaalt ja Peeter Änilane Tartumaalt.

Žürii hinnangul jäid parimad metsamajandajad silma teadlikkuse ja teadmishimuga.

Parima metsamajandaja valis välja hindamiskomisjon, kelle hulka kuulusid 2022. aasta parim metsamajandaja Andrus Niit, Valgamaa Metsaühistu juht Atso Adson, Eesti Maaülikooli metsateadlane Kristiina Aun, KIK Eramets kontrollispetsialist Veljo Kütt ja Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik Mari Teesalu.

Atso Adsoni sõnul avaldas komisjonile muljet, kuidas Tiina kasutab igapäevaselt ära oma metsandusharidust ja ka see, et ta käis äsja Luua Metsakoolis naistele korraldatud metsuri ja saeoskuste kursustel.

„Kahjuks kaotas ta lähiaastatel peremetsadega valdavalt tegeleva abikaasa ja see oli suurim väljakutse tuleviku ees. Tiina oli ristteel ja pidi otsustama, kas vähendada perele kuuluvate metsamaade pinda, loobuda üldse ja müüa kõik maha või hakata härjal sarvist ja asuda ise seda vankrit vedama. Suurt tuge ja julgustust sai ta oma lastelt. Ühiselt jõuti arusaamisele, et ema on suuteline jätkama pere ühiste metsade majandamist. Lisaks aitab ta ka laste nimel olevate metsadega tegeleda,“ räägib Adson.