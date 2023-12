Puit lööb arhitektuuris laineid, eeskujuks riigigümnaasium

Kõige esimene aasta puitehitis oli Aarna lüpsilaut Põlvamaal. Juba selle tööga oli näha, kuivõrd paindlik ja mitmekülgne materjal on puit. Laudakeskkond esitab materjalile kõrgeid nõudeid, kuid puit peab selles kohas vastu ja tegelikult mõjub oluliselt soojemalt kui betoon.

On juhtunud ka äpardusi. Mäletame, mis juhtus Vaida sillaga, mis sai 2008. aastal liimpuidu eripreemia. Vaid mõne aasta jooksul mädanes sild ära. Valus õppetund, kuid väärtuslik kogemus – puiduga peab olema ehituse käigus palju hoolsam kui mõne muu materjaliga, sest vead maksavad väga kurjasti kätte. Sild ei hävinud ju sellepärast, et puit oleks olnud halb materjal, vaid seal oli mitu viga, mida järelevalve ei tuvastanud ja ehitaja ei osanud ka paremini ehitada. Kui betooni peale võib sadada ka vihma ja midagi ei juhtu, siis puidule selline asi kasuks ei tule.

Pelgulinna riigigümnaasium. Foto : Tõnu Tunnel

Konkursitöid on viimastel aastatel tulnud umbes 30. See on päris hästi. Konkursi algusaegadel oli tööde tase ehk nõrgem, kuid praegu on kvaliteet märgatavalt tõusnud ja tööde arv jäänud samaks. Ehk et meil tuleb 30 ehitist, mida sobib esitada konkursile, ja see on väikese riigi kohta hea arv.

Eriti viimastel aastatel on puitehitiste tase igas mõttes hüppeliselt tõusnud ja on tunda, kuidas puit kui materjal minetab vaeslapse rolli, mis tal on aastaid olnud. Meil on tekkinud arhitektid ja sisekujundajad, kes suudavad ja tahavad puitu väga eripalgeliselt ja huvitavalt kasutada. Lisaks suunab meid enam puidu kasutamise poole keskkonna jalajälje teema – puidust ehitades on see kümneid kordi väiksem kui betoonil ning see aspekt läheb inimestele aina enam korda.

Maju on Eestis aastasadu puidust ehitatud, ometi on see materjal kuni viimase ajani olnud pigem teisejärguline. Miks nii?

Tundub, et inimestel on olnud puidu suhtes allergia, sest paljud mäletavad nõukogudeaegset ehituskunsti – kämpingulaudadega ülelöödud ruume ja tohutut puidu üleküllust. Kõik oli pruun. Selline asi kuulub tänapäeval pigem kuskile retrostiilis suvelaagrisse, kaasaegne materjalikasutus on palju peenetundelisem. Tulemused on sellised, et pane ajakirja pildid ja levita üle maailma. Lakoonilisus ja hubasus on puidu märksõnad.