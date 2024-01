Proviisor: kase lehtedel ja pungadel on higieritust soodustav ja diureetiline toime, mis kulub ära külmetushaiguste korral

Nii mõnelgi hauakivil on koos kujutatud kodutalu ja kaske. Kõiv kuulub ikka kodu juurde, ajades oma juured isegi me unenäoilma: usutakse, et kui unes näha kodukase murdumist, kuulutavat see ette perenaise lahkumist. Inimesega sarnaselt on kask ajaline, kuid enamasti elab kodakondsed pikalt üle. Mõnel pool usuti, et inimesest lahkunud hing leiab ajutise asupaiga kasepuus, mistõttu on surma leebemas vormis ka kaasikusse minemiseks kutsutud. Nii heidab kask valgust ühtaegu kodule ja sealt lahkumisele. Justkui tahaks ta oma heleda, lausa valkja tüvega väärtustada kodus viibimist, pidades eriomast eespalvust ajalise elu väärtustele ja rõõmudele.