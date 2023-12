Kuusepuu on kümnetele liikidele kodu, kindlus ja… kalmistu

Pöialpoiss, meenutame, on siinse ilmanurga väikseim lind, kaaludes keskmiselt viis kuni kuus grammi. Pakaselised talved külmutavad tema asurkonna kevadeks üsna pisikeseks. Kurja võivad teha aga ka need ilmad, kus päeval leotab lobjakas nii läbi, et lind peab heitma magama märgade sulgedega, öösel virutab aga mehiselt miinuskraade.