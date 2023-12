Puitmajasektor ei anna alla

Puidutööstuse konkurentsiraporti põhjal on 50 protsendil ettevõtetest tellimustega kaetud vaid üks kuu. 22 protsenti vastas, et tellimusi jätkub üheks kvartaliks ja 18 protsenti vastas, et üheks aastaks. „Samas tuleb teada sektori spetsiifikat ja arvestada, et hinnad on sektoris tugevalt volatiilsed. Nii ostjad kui ka müüjad ei soovigi tellimusi pikemaks perioodiks lukku lüüa ning tellimuste justkui vähene number ei pruugi tähendada ettevõtte nõrkust,“ ütleb Oras. Mõned otsivad omandamis- ja ülevõtmistehingutega võimalusi sünergiate kasvatamiseks.

Elamu, AS Matek. Foto : Kristi Vaimets Fotokaader OÜ

Selle aasta esimese üheksa kuuga on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina andmetel töötleva tööstuse tootmismaht vähenenud aastases võrdluses 11%. Ligi kolmandik langusest tuli puidutööstusest.

Välisnõudlus eesolevatel kuudel pigem nõrgeneb. Eesti tööstuse kindlustunne jätkab halvenemist ja ettevõtete tootmise väljavaade on jätkuvalt väga pessimistlik. Samuti halvenes viimases kvartalis veelgi ettevõtete hinnang oma konkurentsivõimele nii sise- kui ka välisturul.

Puiduturu ekspert Heiki Hepner tõdeb, et mitte ainult puidutööstus, vaid kogu tööstussektor on languses. „Siin on erinevaid globaalseid mõjureid: üleüldine majanduse jahtumine, Venemaa algatatud sõda Ukrainas, kobarkriiside mõju, kuid ka Eesti riigi tööstussektorit puudutavad valeotsused, mis nüüd kätte maksavad. Peab ütlema, et Eesti riik on teinud kõik selleks, et mitte keegi ei sooviks siia investeerida ja uut tööstust püsti panna,“ nendib Hepner.

Foto : Risto Mandre

„Kuna Eesti puidutööstus on suunatud eelkõige ekspordile, siis tuleb vaadata, kuidas meie sihtturgudel ehitustegevuse aktiivsust hinnatakse. Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis on uute ehituslubade väljaandmine kukkunud 30–50 protsenti. Mina ei usu, et enne 2025. aastat midagi paremuse poole muutub,“ ütleb liimpuidutootja AS-i Barrus tegevjuht Martti Kork.