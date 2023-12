Viis liiget astusid välja Hea Metsanduse Kojast

Pikaajalised ja süsteemsed puudujäägid metsade majandamisel ja auditeerimisel on viinud selleni, et puit ja sellest tehtud tooted võivad kanda FSC märgist ka siis, kui tegevusega järjepidevalt loodus- ja kultuuriväärtusi kahjustatakse, ütleb lahkunute ühine pressiteade.

Kui FSC seatud metsamajandamise kriteeriumid on üldjoontes asjakohased, jäävad need paraku sageli vaid paberile, sest nende täitmist ja järelevalvet ei suudeta tagada. Keskkonnaühendused on aastate jooksul audiitoritele korduvalt välja toonud metsaväärtusi kahjustavaid tegevusi, mis ei vasta FSC standardile, ent olukord ei ole muutunud. Probleemi süvendab seegi, et auditi tellib ja selle eest maksab metsa majandav organisatsioon ise, mistõttu näib olevat audiitoritel keeruline piisava rangusega ettekirjutusi teha.

„FSC-l oleks mõte siis, kui see tagaks meie metsade heaperemeheliku majandamise, vastasel juhul on tegemist rohepesu märgisega,“ räägib Eestimaa Looduse Fondi metsaekspert Liis Kuresoo. „Keskkonnaühendused ei soovi seista märgise taga, mis võimaldab vastutustundliku metsamajandamise nime all kõrge loodusväärtusega metsi hävitada ja ohustatud liikide elupaiku kahjustada.“

Eesti Metsa Abiks juhatuse liige Helena Ennok nendib, et ka nemad on osalenud RMK auditeerimisprotsessis ja kogenud vahetult seda, et audiitorid vaatavad paljudele vigadele läbi sõrmede. „FSC sertifikaat peaks tagama, et puit on pärit säästlikult majandatud metsadest, kuid tegelikkuses pärineb see nii mõnigi kord näiteks mõne kaitsealuse liigi elupaigast või kogukonna marja- või seenemetsast, mida kohalikel ei ole õnnestunud kaitsta.“

Välja astunud liikmete seas on ka Eestimaa Looduse Fond ja Lembit Maamets, kes olid FSC Eesti loomise juures. „Eesti metsade jätkuv, seadusandlikult legaalne üleraie, audiitorfirmade ebakompetentsus ja rahaline sõltuvus tellijast ning metsamajandamise rahvusliku standardi väljatöötamisprotsessi takistamine on kaotanud FSC kaubamärgi usaldusväärsuse,“ selgitab FSC asutajaliige ja metsakorraldaja Lembit Maamets.

Näiteid sellest, kuidas FSC märgi all tehtav metsade majandamine tegelikult kriteeriumitele ei vasta, on pressiteate kinnitusel kümneid. Riigimetsas raiuti Eestimaa Looduse Fondi hinnangul perioodil 2010–2019 5700 ha kaardistamata vääriselupaiku, mille säilitamist FSC põhimõtted nõuavad. Väga probleemsed on olnud ka suure mõjuga kuivendussüsteemide rekonstrueerimised, millest audiitoreid korduvalt teavitati. Näiteks Prählamäe juhtum Hiiumaal, kus kuivendus hõlmas enam kui 600 hektarit ligi 80 aastat majandamata vanu metsi, mis olid seni suuresti kuivendamata. Kuivendataval alal jäid kaardistamata loodusväärtused, lisaks said kahjustada ka naabrusse jäävad alad, mis on mitmete kaitsealuste liikide elupaigaks. Prählamäe osas tegi audiitoritele ettekirjutusi isegi rahvusvaheline järelevalve organisatsioon ASI, ent samuti tulutult.

Aastate jooksul on FSC märgi all kahjustatud ka mitmeid kultuuriväärtusi, sealhulgas looduslikke pühapaiku.