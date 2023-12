Riigimetsa raiemaht väheneb sujuvalt

Praegu kinnitatakse raiemaht igal aastal viieks aastaks. Pikemaajalisem kava sätestatakse pärast avalikku debatti kliimaseaduse väljatöötamisel. Lisaks on kavas algatada seadusemuudatused, et tulevikus määrataks raiemahud pikema perioodi peale, seejuures arvestades ka metsa süsiniku sidumise võimet ja luues võimalused selleks, et iga puiduühikut väärindataks võimalikult kõrgelt.