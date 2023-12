Juhtkiri | Eesti puitmajatootjad otsivad uusi võimalusi

Veel üks võimalus on näiteks puidust lasteaiahoonete ehitamine. Kui ainuüksi Harjumaal on puudu u 2000 lasteaiakohta, lahendaksid puidust kiiresti valmivad lasteaiad probleemi.

Muidugi tasub alati otsida ka uusi turge, kuid see on pikaajaline protsess. Sektori optimismi toidab, et puidu väärtustamine ehituses ja renoveerimine energiasäästu nimel näitavad maailmas kasvutrendi. Hoiame pöialt!