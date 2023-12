ILMAMUUTUS! Laupäeval sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis võib olla ka jäidet

Laupäeva öö ja ennelõuna on rahulikud. Öösel kannab väheaktiivne madalrõhulohk merelt Lääne-Eestisse kohati lund, saartel ja rannikul ka lörtsi ja vihma, ennelõuna on sajuta. Päeval jõuab Norra merelt meile aktiivne madalrõhkkonna lohk, mis toob pärastlõunaks saartele vihma. Edasi levib sajuala vihma ja lörtsina mandrile, õhtul tuleb Ida-Eestis ka lund ja võimalik on ka jäävihm.