Ajakirjas Eesti Mets: kuidas läheb Eesti puitmajatootjail?

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on juba 21 aastat valinud aasta puitehitist. Selle aja jooksul on puit tõusnud materjalina betooniga vähemalt võrdseks.

Lehiseid kasvab kõigis Tallinna linnajagudes ning need on siin kõige levinumad võõrokaspuud. Pealinna lehistest läbi kolme aastasaja kirjutab loodusgeograaf Heldur Sander.

Kõigile tuntud leevike hoiab suvisel ajal peitu ja on nähtav vaid talvel, nii et paljud arvavad tõsimeeli, et ta elab Eestis vaid talikuudel, nendib loodusemees Karl Adami.