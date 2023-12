Vesi – algaine, mida oleme aegade hämarusest alates pühaks pidanud

Vesi on algaine, mida oleme aegade hämarusest alates pühaks pidanud ja, sarnaselt tulega, temaga väga austavalt ümber käinud. On ju vesi olnud meile mitte vaid vedelik, mida vajame elus püsimiseks. Vee ürgseimadki kasutusalad on palju laiemad ja paljuski tänapäevalgi muutumatud. Need kasutusalad on meile ju tegelikult tuttavad. Esmalt meenub transport. Nõnda kui täna on meretransport soodsaim viis kaupu üle ilma vedada ja mugavaim reisimiseks, nii on see olnud ju kümneid aastatuhandeid. Veekogud võimaldasidki esiaja inimesel mugavalt pikki vahemaid läbida ja enesega kaupu kaasa vedada enam, kui seljas oleks jaksanud tassida. Liiguti nii rannikumeres, järvistute kaudu kui loomulikult ja eelkõige lõputute jõgede tasastel vetel. Seesama vesi ühendab ka täna inimkonda.

ELUVESI. Vee peamine funktsioon on kustutada janu. Foto : PRESSLAB/Shutterstock

Samuti kui tänapäeval, sõltus ka iidse põllumehe saak sademetest. Põud tappis saagi samavõrra kui liigsed vihmad, varajane lumetorm või ootamatu rahe. Kuus tuhat aastat pole ju võrreldav sadade aastatuhandetega, kuid on siiski jätnud meie ühisteadvusse sügava jälje. Seda enam, et selle lühikese ajaga oleme endid täielikult sõltuvusse seadnud põllunduse teel tekkivast toidust. Taevane vesi, sõltumata tema olekust, on meie toidulauale ka täna kas õnnistus või karistus. Vett kanalite kaudu põldudele juhtima õppis inimene palju hiljem ja seda tehakse tänagi vaid vähestes piirkondades. Võime julgelt öelda, et taevane vesi toidab ka täna inimkonda.

Üks vähem silma torkav valdkond on jahutus. Kuid jahe allikavesi on see, kus põuasel suveajal säilis värske liha ja kus aastatuhandete tagune karjane hoidis oma savikannu kitsepiimaga. Jahutaja ja eluliselt tähtsa toidusäilitajana on vesi olnud meile väga kaua kriitiliselt oluline. Toit on meile liiga kättesaadavaks muutunud ju alles viimase paari inimpõlvega. Ülejäänud tuhanded inimpõlved on enamasti toidupuuduses vaevelnud ja seetõttu on toidu tähendus seotud veega palju enam kui täna. Jaa, praegu ei kasuta me ju toidu jahutamiseks jahedaid allikaid, kuid külmakotis olevad jääplokid ja jääkuubikud viskiklaasis on vesi siiski. Küll aga kulutab tänane inimkond jahutuseks vett määratult rohkem kui meie kauge esivanem. Kõik tööstusharud kasutavad sedasama vett iga päev miljardeid liitreid. Nõnda on vesi ka täna inimkonnale jahutajaks.

Seda nimistut võiks jätkata veel pikalt, olgu seadmete käitamise, hügieeni, puhkemajanduse, ravi jne osas. Kuid selletagi on selge, et põhjust vett kõrgelt hinnata, austada ja pühakski pidada on inimkonnal algusest peale ning on seda tänagi.

PÜHA ALLIKAS. Katoliiklikul Iirimaal toovad inimesed pühaks peetavale allikale tänagi ande. Foto : Agnieszka Pas/Shutterstock

Kuidas me loodusrahvana oleme vett kohelnud? Kuidas on see kandunud hilisematesse aegadesse või koguni tänasesse päeva? Viiteid sellele leiab rohkelt Euroopa põlisrahvaste pärimuses või ka tänasesse maailma üle kandunud tavandeis.