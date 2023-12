Pane tähele: haugi ja ahvena alammõõt tõuseb, säinale ja vimmale rakendub päevane püügilimiit

Päevalimiidid täienevad. Lubatud on püüda päevas kuni 15 säinast ja 20 vimba. Piirmäärad on seatud selliselt, et need kataksid kalamehe oma tarbeks püüdmise vajaduse. Vimma varu olukord on hea, mis võimaldab pisut leebemaid reegleid. Säina puhul on päevalimiidiks seatud 15 kala, mis on sarnane latika ja ahvena päevalimiidile.