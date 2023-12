Tiit Pääsuke: „Kalapüük andis hea põhjuse loodusesse minna.“

KAS KALA OLI VANASTI ROHKEM? Kindlasti. Vormsi ahvenapüükidel või Saareküla kandis Lõuna-Saaremaal haugi püüdes ei jäänud mitte kunagi kalata. Mina lõpetasin kalapüügi ära siis, kui tundus, et kala jäi kõvasti vähemaks neis kohtades, kus ma olin harjunud püüdma. Mul oli kunagi Puises oma väike kämpamajake, aga ka sealt kadus kala ära ja polnud enam tahtmist sinna minna. Enne seda käisin seal kõvasti kummipükstega, mitte tingimata paadiga, sest suurt haugi võid ka kaldast saada. Kui muudest püükidest loobusin, siis jõeforelli püüdsin vaikselt edasi. Lugesin, milliseid suuri forelle oli jõe pealt saadud ja need jäid ka kogu aeg väiksemaks. Minu suurim jõeforell oli kahekilone.

Ma ikka tunnen veel kalapüügi vastu huvi, kuulen ka, et mõne mu koha peale on kala tagasi tulnud. Aga kirg on kadunud, ei ole enam seda huvi ritva kätte võtta. Kui kalapüügist räägin, siis tuleb kõik meelde küll. Vahel võtan kalapiltide albumi kätte ja sirvin, mul on korralik kogu kalaraamatuid ka, Soomest ja mujalt. Praegu söön kala palju ja tihti, aga seda saab ka kalaturult ja Balti jaama kalapoest. Üks sõber rääkis, et käis kunagi vene ajal direktorite seltskonnaga kalal, kallid joogid ja söögid kaasas. Nad said kamba peale ühe ahvena ja arvestasid, et koos söökide-jookide, kütuse ja öömajaga tuli ahvena kilohinnaks tuhat rubla.

Kui olin vahepeal Tartus ülikoolis külalisõppejõud, oli mul lemmiktegevus jalutada Emajõe ääres ja vaadata, kuidas seal koha püütakse. Püüdjad olid vaesem rahvas, venelased enamjagu. Mina mõistatasin, miks nad püütud kohad muru peale ritta laovad. Selgus, et need olid müügiks, möödakäijatele.

Kalapüük oli hea põhjus looduses käia, muidu ehk poleks viitsinud minna. Läksin kala püüdma, aga järjest vähem seda sain ja järjest enam märkasin, mis mu ümber toimub. Alati, kui tagasi tulin, oli midagi raamatutest uurida mõne taime, looma või linnu kohta. Kui kala sain, vaatasin, millest ta toitub. Näiteks jõeforelli kõhust olen leidnud linnu- ja konnakoibi.

Mulle meeldis samamoodi ka seenel käia, vaikselt metsas ringi liikuda. Kaug-Idas viibides polnud mul kalapüügiks aega, aga loodus on seal võimas ja oluline oli sellega koos olla. Kõigest sellest kasvas välja, et mind kutsuti loodusfoto konkursi žüriisse.

Sõbrad, kellega koos kalal käisin, on tänaseks kõik ees läinud. Enamasti olid nad minust vanemad, nii et lahkusid juba tükk aega tagasi. Kalal käies on ikka sõpra vaja, vahel näiteks kukud kuskile mudasesse kopraauku ja vaata, et ei saagi üksi välja. Õhtul teed tule üles, võtad sõbraga ehk väikse hõõgveini. Mõnus. pärast tuled uue energiaga tagasi koju, ateljeesse või kooli. Uuel ajal ei saa tööajast ära minna, aga vene ajal ei juhtunud midagi, kui päev-kaks ära käisid.

Ma olen mõnikord mõelnud, et aktiivset kalapüüki ei viitsi enam teha, aga paadis võiks istuda ja õnge leotada. Kuid seal on ka oma nipid, latikat näiteks pead korralikult sisse söötma ja nõnda edasi. Mulle jääks sellest väheks, et lähed Harku järve äärde, lased jalad paadisillalt vette ja õngitsed, mida parajasti tuleb. Õngitsemine on ka nii keeruliseks läinud. Loen sellest küll huviga, aga tundub, et minust pole sellega tegelejat.