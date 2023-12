Tõnu Jürgenson kirjutas raamatu hakkamasaamisest igas olukorras

Kitsam sihtgrupp on kõik need inimesed, kellele meeldib käia looduses, kes harrastavad matkamist, telkimist ja bushcraft’i. Samuti need, kes mõtlevad võimalikele kriisidele, teisisõnu prepper’id ehk valmistujad. Aga olen püüdnud hoida ka sellist käekirja, et kui seda raamatut loeb inimene, kes ei huvitu ühestki eelpool mainitud teemast, siis mõnda ebatavalisse olukorda sattudes võib ta siiski leida sobiva nõuande.