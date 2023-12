Talvisel väliööbimisel maga alasti

Nii mõnedki matkaeksperdid soovitavad magamiskotte, mis on mõõtudelt kasutajale enam-vähem parajad, st et need ei tohiks olla kindlasti kasutaja kehast väiksemad ega ka oluliselt suuremad. Sellise nõuande iva on, et kasutaja peab soojendama oma kehaga magamiskotis oleva õhu soojaks ning kui tühja ruumi on seal liiga palju, ei pruugi see õnnestuda, eriti kui organism on juba üsna kurnatud. Pealegi kaalub suurem magamiskott rohkem ja matkamisel, kus on kesksel kohal liikumine, pole mõistlik üleliigset kaalu kanda.