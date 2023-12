Keri, üks omamoodi saar Soome lahes

Viimsi lõpust, Leppneeme sadamast saad kiirpaadiga sõita poole tunniga Soome lahes asuvale väikesele Keri saarele.

Hea, kui on olemas oma paat, kuid saad ka võtta mõnel kohalikul paadimehel nööbist kinni ja lasta end Kerile sõidutada. Ametlikku laevaliini saarele ei ole kahjuks olemas. Peep Rada on mees, kes teeb samuti oma paadiga aeg-ajalt sõite saarele – näiteks siis, kui on saarevahtide vahetusaeg. Nii saab tema abiga kiiresti saarele ja tagasi 50 euro eest. Peebuga saad ühendust Facebookis, kus tema kasutajanimeks on Vesilemb Millimallikas. Kui keegi otsustab Kerile lennata oma kopteriga, on saarel olemas ka helikopteri maandumisplatvorm.

Kui oled saarele jõudnud, siis tuleb küll tunne, et nüüd oled maailma lõpus. Seda lihtsalt ei kujuta ette – seisad keset saart ja igast ilmakaarest, ükskõik kuhu vaatad, paistab ainult meri. Maismaad mitte kusagil. Natuke võib see põhjustada isegi klaustrofoobiat, kuid rahulolu tunne on kirjeldamatu.

Keri. Foto : Siim Karnö

Suurust on saarel alla kolme hektari ning Keri kuulub Viimsi vallale, naabersaared on Prangli ja Aksi. Ajaloolistes ürikutes on Keri saart esmakordselt mainitud juba 400 aastat tagasi.

Keri saarel töötab oma takso – väike käru. Võid lasta end sellega sõidutada, paari minutiga jõuad saare ühest otsast teise. Keril asub ka Eesti kõige põhjapoolsem saun, kuid ühtegi puud saarel ei kasva. Nii et kes soovib sauna kütta, peab oma puud kaasa võtma. Sauna kasutamine maksab 20 eurot. Muidugi saad puid ka kohapealsest väikesest kuurist, kuid need on lisatasu eest.

Keri on ka esimene paik Eestis, kus leiti maagaasi. Saare majakas töötas maailmas teadaolevalt ainsana maagaasi peal. Tuletorni praegu renoveeritakse ja loodetavasti saad suvel imetleda juba täiesti värske ilmega majakast imelisi vaateid ümbritsevale merele. Vanas generaatorimajas asub aga kinosaal, seal saab vaadata Keri saarega seotud filme ja korraldada filmiõhtuid.