Hei, kes seal all on?

Suurem osa maailma vee-elust asustab madalat vett.

Mägedega on nii, et mida kõrgem, seda uhkem. Kes suudab ennast vinnata kaheksa kilomeetri kõrgusele, võib suhtuda üleolevalt luuseritesse, kelle hapnikukraan läheb umbe juba kuue ja poole peal. Veekogude asjus on kokku lepitud vastupidi – mida sügavam, seda vägevam. No kui nõnda, siis on Läti Eestist peaaegu kaks korda vingem maa. Tema sügavaima järve (Drīdzis) põhjal lasub koguni 63 meetrit vett! Ja meie Rõuge Suurjärvel ainult 38.

LÄTI SÜGAVAIM JÄRV. Drīdzis ezers. Foto : Wikipedia

Ka pindalalt (7,5 km²) on too lätlane „Suurjärvest“ kaugel ees, pirakam isegi Saadjärvest. Haanja Munamäe mõnemeetrine üleolek Läti Gaiziņkalnsist tundub selle juures nõrk lohutus. Pealegi, ookeani sügavus ulatub ju üle kümne kilomeetri. Mis aga on jällegi omamoodi armetuvõitu, kui võrrelda seda kas või mõne väheldase jõe pikkusega.

EESTI SÜGAVAIM JÄRV. Rõuge Suurjärv. Foto : Henn Timm

Maailma sügavaim järv Baikal (veekihi paksusega üle 1600 m) asub nõos, mille on veega täitnud paljud jõed. Neist suurim, Selenga, täidaks näiteks Peipsi järve tema praeguses mahus kolme aastaga. Arvata võib, et Baikali enda moodustamine on kõvasti rohkem aega võtnud. Baikali pindala ületab Peipsi oma ligikaudu 10 korda, maht üle 900 korra. Ehkki, küllap olid vanasti jõed kah suuremad. Kui aga jõgesid üldse poleks, asuks samas paigas paari kilomeetri sügavune tühi org. Mida rahvahulgad ilmselt ei kipuks samamoodi austama kui järve. Niisiis, ehk oleks ausam pidada Baikalit hoopis Selenga–Jenissei jõestiku osaks ja Peipsit Velikaja–Narva laiendiks?

SELENGA JÕGI. Suubub Baikalisse. Foto : Wikipedia