Uus vähi võõrliik Eestis – kitsasõraline vähk

Võõrvähid võivad meie põlise jõevähi aegamööda välja tõrjuda.

Seni oli Eestis levinud vaid üks Euroopa päritolu magevee vähiliik – jõevähk (Astacus astacus). 2008. aastast alates ohustavad meie jõevähki lisaks Ameerikast pärit signaalvähk (Pacifastacus leniusculus), ogapõskne vähk (Faxonius limosus) ja marmorvähk (Procambarus virginalis).

Kitsasõraline vähk, nagu ka jõevähk, on üks viiest Euroopa päritolu magevee vähiliigist, kelle looduslik levila ulatub Ida-Euroopast Lääne-Aasiani. Ta on majanduslikult oluline liik Kaspia ja Musta mere äärsetes piirkondades, kus kasvab kiiresti. Kaubanduse hoogustumise tõttu on tema levik laienenud enamikesse Euroopa riikidesse, sh meie naabermaadesse. Eksisteeris tema loodusliku migreerumise oht sealt, kuid seniajani ei olnud meil tema leide loodusest dokumenteeritud. Enamasti levivad võõrliigid ikka inimese käe läbi.

Käesolev leid on pärit veekogust, kus loodusliku leviku võimalus on välistatud ja nii on alust kahtlustada, et 2000. aastate alguses ka Eesti kaubanduses müügil olnud elusad kitsasõralised vähid on sinna sattunud tahtliku asustamise tagajärjel. Alles 2004. aastal võeti Eestis vastu looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide määrus, mis keelab invasiivsete Ameerikast pärit võõrliikide – signaalvähi ja ogapõskse vähi – kõrval ka kitsasõralise vähi elusate isendite Eestisse toomise.

VÕRDLUSES. Kitsasõraline vähk ja jõevähk. Foto : Katrin Kaldre

KUIDAS KITSASÕRALINE VÄHK JÕEVÄHKI OHUSTAB? Kitsasõraline vähk on kiirema kasvuga, oluliselt viljakam ja vastupidavam keskkonnatingimuste muutuste suhtes kui teised kohalikud Euroopa vähiliigid. Väga sageli kattuvad just jõevähi ja kitsasõralise vähi elupaigad, mille tulemusena kaob jõevähk aja jooksul neilt aladelt.

Elupaiga suhtes on uustulnukad vähenõudlikud, asustades nii mage- kui riimveekogusid, jõgesid, ojasid, kanaleid kui ka sügavamaid järvi. Euroopa vähiliikidest on nad kõige leplikumad hapnikusisalduse, vee läbipaistvuse ja temperatuuri muutuste suhtes. Nad on aktiivsemad ka talvisel perioodil ja päevasel ajal. Põhjasubstraadi suhtes on nad samuti vähem nõudlikumad, sh pole varjepaikade olemasolu neile nii oluline kui jõevähile. Lisaks on nad toidukonkurendid ja kannavad edasi haigusi, millesse nakatuvad ka jõevähid.