„Seal, kus kormoranid paigale jäävad, kipub muu loodus välja surema.“

Teisalt on mõneti õigus kindlasti ka neil, kes väidavad, et küttimine on tõhus meetod, sest see lind võeti kaitse alla ju ikkagi sellepärast, et ta oli tõsise vaenamise objektina möödunud sajandi keskpaigaks Euroopast peaaegu välja kütitud.

Õlitamine tähendab seda, et pesitsuse alguses lastakse emaslindudel, kellest paljud on oma nii-öelda ametlikke kaasasid petnud, muneda pessa kuni kuus muna, ja valatakse need siis mingi värgiga üle, et loodemunas sureks.

Jah, pesitsusperioodi alguses, kui kurn on täis munetud, pritsitakse sellele õli, mis ei peagi olema mingi eriline mürk, väga hästi toimib ka taimeõli. Põhimõte on selles, et munapoorid ummistuvad, loode ei saa enam hingata ja hukkub. Linnult võetakse lihtsalt üheks sigimishooajaks võimalus paljuneda, või noh, kuna tegu on suhteliselt paigatruu linnuga, siis igal aastal mune õlitades võib lind jääda järglasteta mitu pesitsust järjest.

Samas ei tohi õlitada kõiki mune koloonias, sest kui ühtegi tibu ei kooru, võivad kormoranid taibata, et siin on mingi jama ning kolida kogu meeskonnaga uuele saarele ja seal samal kevadel uuesti pesitseda. Kuna me ei pruugi ette teada, kuhu nad edasi lendavad, võib arutu õlitamine põhjustada levila laienemist ja asurkonna suurenemist.

Su jutu järgi tundub kormoran olema midagi tiibadega roti taolist, kellega on raske võidelda, kui ta kord juba suurema kambaga majas sees. Selle vahega muidugi, et kui teine tiibadega rott – kajakas – ei häbene asustada ka mereäärseid inimasulaid ja on linnades kohati päris suureks probleemiks, siis kormoran vist päris Lasnamäe katustel veel ei pesitse.

Kormoran on väga inimpelglik liik ja seepärast ei ole ka teda lihtne küttida. Võib ju öelda küll, et minge ja küttige, aga see lind on inimese endale nii selgeks õppinud, et hoiab tast kaugele. Kes iganes on mere ääres jalutanud ja kuskil kivide otsas kormorane näinud, teab, et need linnud väga ligidale ei lase. See peab olema suhteliselt osav kütt, kes suudab talle lähedale hiilida või siis ennast õige koha peale varitsema sättida.

Nii et asulatesse ta pesitsema ei tule, küll aga näeb teda Pärnu jõe alamjooksul, kus ta käib kevadeti suurte hulkadena Tindisaarte juures hullamas. Seal on majad küll suhteliselt lähedal, aga ju on tõmme kalade järele nii suur, et ta ei tee selles paigas inimestest nii palju välja.