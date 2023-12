Taavi Holter: "Koha saab nüüd jõelt aasta ringi!"

Reius ei toimu meil suurt mitte midagi peale selle, et kõigil kolmel püüdjal jäävad landid pidevalt põhja kinni. Vahel on landid põhjarisu küljes kahel mehel korraga ja püüda saab vaid üks. Paadiga landi juurde sõitmine õnneks aitab igal korral.

Järgmise peatuse teeme tükk maad allavoolu, nn liinide all. Vool on nõrk ja laseme paadi triivi. Siin näitab kajalood paksult väiksemat kala, aga ka suuremat ning mõningaid isendeid, kes on kindlasti kohad. Ja järsku on mul kala otsas! Taavi haarab juba kahva järele, ent kui kala pinda jõuab ... Vimb. Seljast kinni tragitud. Lasen „vale kala“ lahti, kuid varsti saavad neid kõik püüdjad, osad kalad endiselt tragitud, kuid pea pooltel on lutt korralikult suus. „Vaata,“ näitab Taavi kajaloodi ekraanile. Vimba on nüüd vees paks kiht, mis ulatub põhjast kaks meetrit ülespoole.