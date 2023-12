Kas eestlane on tõesti nii loll, et ainult keeld aitab?

PROOVIKS TEISTMOODI? Aga ehk läheneks jääohutusele põhjanaabrite kombel? Seal rõhutakse kodanike enda vastutusele ja õigusele ise otsuseid langetada. Ei usu, et 50 aastast nõukogude okupatsioonist hoolimata on eestlased soomlastest nõnda palju rumalamad, et meid peab keeldudega kantseldama, aga põhjanaabrid saavad oma peaga mõeldud.

Või kui Päästeametil on ressurssi küllaga, nagu praegu tundub olevat, siis võib see ju jätkata hoolsalt jää paksuse mõõtmist. Aga lubatagu siis palun jääle minna ka veekogudel, kus jää paksus saavutab Eestis miskipärast ohutuks loetava 10 cm. Soomlased muide teavad ja annavad ka kodanikele ametlikult teada, et esimene jää, nn terasjää, on tavalises hulga sitkem ja kõlbab peale minna juba 5 cm juures.