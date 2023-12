Juhtkiri | Läheb nagu alati?

Et haugi alammõõt tõuseb 50 sentimeetrini ja ahvenal meres 21 sentimeetrini – no mis saab meil selle vastu olla. Oligi kuidagi kummaline vaadata, kuidas Pärnu lahel 80-grammiseid ahvenaid legaalselt kotti topiti, kilode kaupa. Haugi osas ... Seda kala pole nende aastakümnete vältel, mis siinkirjutaja teda püüdnud, küll kunagi varem nii palju olnud. Ja ega enesest lugupidav kalamees nii väikseid niikuinii kaasa võtnud. Aga ju siis näis otsustajaile, et muidu jagu ei saa hordidest, kes kummipaatidega Saaremaa haugivaru rapivad. Kuid kahjuks ei saa ka nii, sest järelvalve ei jõua kõigil silma peal hoida.