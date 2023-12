Jätkuva lumesaju tõttu on Läänemaal, Tartu- ja Jõgevamaal sõiduolud muutlikud. Vaatamata hooldetöödele tuleb arvestada nii lumiste kui libedate lõikudega pea kõikjal.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves, väheste selgimistega ilm. Päeval sajab mitmel pool lund, põhjarannikul võib olla pinnatuisku. Temperatuur nii õhus kui ka teepinnal on miinuspoolel, rannikul paiguti tõuseb 0-kraadi lähedale. Teeolud on valdavalt lumised ja esineb libedaid teelõike.