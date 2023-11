KISUB KRÕBEDAKS! Nädalavahetusel võib õhutemperatuur 20 miinuskraadini langeda, ka järgmine nädal toob arktilise külma

Kolmapäeva (29.11) õhtul läheneb lõunast piki Venemaa lääneserva uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb servaga üle Kagu-Eesti ja sinna jõuab ka tihe lumesadu. Kirdetuul tugevneb puhanguti 12 m/s.

Transpordiamet hoiatab, et õhtul Kagu-Eestist algav lumesadu laieneb öösel üle Eesti ning tugevnev kirdetuul toob kaasa tuisu. Öösel on lumesadu ja tuisk tugevam Lõuna-Eestis, hommikul ka Lääne ja Põhja-Eestis, mistõttu on teeolud keerulised.

Kagu-Eestis võib prognoosi järgi juurde sadada kuni 12 cm lund ning sadu jätkub ka homse päeva jooksul üle Eesti. „Tuletame liiklejatele meelde, et teeolud muutuvad taas keeruliseks tuisu ja juurde tuleva lume tõttu. Seega enne liiklema minemist tasub mõelda, kas see on vajalik,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Neljapäeva (30.11) öösel laieneb madalrõhkkond ühes tiheda lumesaju ja tuisuga üle maa. Kirdetuul tugevneb puhanguti 13, rannikul 15, Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2..-8, öö hakul Virumaal kuni -12 kraadi. Päeval jätkub lumesadu ja põhjapoolsetes maakondades ka tuisk. Kirde- ja idatuule puhanguid on sisemaal 11, saartel ja rannikul 14, Soome lahe ääres kuni 20 m/s, pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..-6 kraadi.



Reedel (1.12) tuleb madalrõhkkond Eesti kohale ja toob lund lisaks. Tuul nõrgeneb ja puhub põhjakaarest, vaid põhjarannikul on kirdetuul ikka tugev ja siin ka tuiskab. Õhtu poole jääb sadusid harvemaks ja ka tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-9 kraadi, vaid kirdetuulele avatud rannikul jääb -1..-2 kraadi piiresse, päeval on -2..-7 kraadi.



Laupäeval (2.12) ja pühapäeval (3.12) jääb hääbuv madalrõhuala Eesti kohale. Vahetevahel sajab kerget lund. Tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, kui taevas selgineb, siis langeb alla -10 kraadi, päeval -2..-8 kraadi. Pühapäev tuleb krõbedama külmaga ja öösel langeb mõnes kohas -15 kraadistki madalamale ja neid paigus päeval üle 10 kraadi ei tõuse.

Esmaspäeval (4.12) ja teisipäeval (5.12) jätkub küll õhurõhu aeglane tõus, aga mõnes kohas poetab ikka kerget lund, sajuhulk kujuneb siiski väga väikeseks. Tuul on nõrk. Õhumass on külm ja temperatuur langeb öösiti -7..-12 kraadini, kohati selgineva taeva all -15 kraadini ja madalamalegi, päeval -3..-8 kraadi ja kus öösel krõbedamat külma teeb, seal jääb päevgi -10 kraadi ümbrusse.



Kolmapäevaks (6.12) tugevneb kõrgrõhuala ja selle servas suuremat sadu ei tule, on vaid üksikuid kergeid lumehooge. Läänemerele laieneva madalrõhkkonna survel tugevneb kagutuul. Õhk on arktiliselt külm ja õhutemperatuur langeb öösel sisemaal alla -10 kraadi, selgineva taeva korral -15-ni ja madalamalegi, päeval jääb -10 kraadi ümbrusse.

Liiklejale:

Kui liiklema minna, siis kindlasti varuda sõiduks tavapärasest oluliselt rohkem aega või võimalusel lükata sõit edasi. Kindlasti tuleb jälgida teeolusid ja valida sellele vastav sõidukiirus ja -stiil. Talviste teeolude puhul ei ole suurim lubatud kiirus kohustuslik.