VIDEO | Padaorus seiskus tuisu tõttu liiklus, kilomeetritepikkune autoderivi pääses südaööl liikuma

Esimene päästemeeskond, Kundast, jõudis kohale kell 22.38. Kunda meeskonnavanema hinnangul oli autoderivi selleks ajaks juba kilomeetreid pikk. „Kolonn pikeneb, sest Narva ja Tallinna suunast tuleb autosid kogu aeg juurde, aga positiivne on see, et raskete teeolude tõttu hakkasid teehooldusmasinad kohe liikuma sinnapoole. Praegu on vähemalt üks teehooldusmasin kohapeal ja on natuke suutnud olukorda leevendada. Liiklus veel seisab, aga on lootust, et saadakse varsti liikuma,“ rääkis Ida päästekeskuse valvepressiesindaja kella 23 ajal Õhtulehele.