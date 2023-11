Padaorus on liiklus tuisu tõttu suletud, seisvate autode kolonn on mitu kilomeetrit pikk

Õueminekuks riietudes arvesta, et tuul teeb ilma veel külmemaks. Tuulise ilmaga pane selga rohkem riideid. Väldi liikumist puude all, sest oksad võivad tugeva tuulega murduda.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab, et viimastel päevadel ja ka tänase lumetuisu ajal on täheldatud taevas rohekaid või helesiniseid sähvakaid. „Kuna tuntakse huvi, kas tegu on ilmanähtusega või millegi muuga, siis jagan selgitusi. Praegu on üle Eesti puud lumest rasked. Puud või puuoksad, mis elektriliinidele vajuvad, kutsuvad esile selliseid sähvatusi, mis paistavad väga kaugele,“ seletab ta.