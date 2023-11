TALV NÄITAB HAMBAID: vähe veel külmakraadidest, saartest alates levib tugev tuisk

Keskkonnaagentuur prognoosib lähipäevadeks tihedat lume- ja lörtsisadu ning tormituuli, mis teevad liiklusolud kiiresti keeruliseks. Päästeamet tuletab meelde, et liikluses tuleb olla erakordselt ettevaatlik ning valmistuma peab ka võimalikeks elektri- ja veekatkestusteks.

Lumerohkus ja tuuleiilid tähendavad seda, et oodata võib elektrikatkestusi – puude oksad muutuvad raskemaks ning puid võib langeda elektriliinidele. Elektri taastumine võib aga katkestuste rohkuse ja teeolude tõttu kauem aega võtta. Seetõttu soovitab päästeamet vaadata üle kodused toidu- ja joogivarud, laadida telefonid ja akupangad ning tankida auto.

„Mida rohkem igaüks ise enda ja oma pere heaks ära teeb, seda paremini selle tormiga toime tuleme. Õues liikudes soovitame selga panna soojad riided ja jalanõud. Autosse soetada väike labidas ja pukseerimisköis, et kui ikkagi on vaja sõitma minna, siis väiksemast kuhjast saaks ise välja. Mida hullemad on olud, seda kauem võtab ka aitajatel aega hädalisteni jõudmine, seetõttu tasub end ise aidata nii palju kui võimalik,“ ütles päästeameti vastutav Meelis Mesi.