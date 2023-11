TALV NÄITAB HAMBAID: üle Eesti käib peagi lumetuisk ja temperatuur võib langeda alla 15 kraadi

Kiitsak märgib, et teisipäeval kella 17-18 vahel mõõdeti Jõhvis temperatuuriks -15,4 kraadi.

Keskkonnaagentuur kirjutab, et eelolevaks ööks tuleb kõrgrõhuala Eesti kohale. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega. Põhjarannikul ja Virumaal võib nõrka lund sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel öö hakul idakaare tuul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -5..-12, saarte rannikul kohati kuni -2°C. Mõni ilmamudel näitab sisemaale kohati isegi kuni -15°C.