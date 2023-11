Meie Euroopa bushcraft’i lugu ulatub jääaja lõppu

Pööripäevade ürgne tähistamine tulega on tänini säilinud, kuigi kristlusest mõjutatud muutustega. Olgu selleks siis kas või jõuluaegsed elektriküünlad plastkuusel, mis on ju talvise pööripäeva iidse lõkke tänane järelm. Või maitule tegemine, mis on küll liikunud pööripäevast palju hilisemaks, kuid sadu sajandeid tähistanud just päeva ja öö võrdse pikkusega aega. Paljudel on säilinud ka jaanipäeva tähistamine tulega, eestlastel ja soomlastel on see ka tänapäeval alati koos hiiglasliku lõkketulega üldrahvalik pidupäev, palju tähtsam kui jõulud ja riigipühad kokku. Vahest vaid sügisene pööripäev on jäänud enam unustusse kui teised ja siin me suuremat tuletegemist ei kohta. Kuid see tule ja pööripäevade sidumine on taas tõend sellest, et oleme juba inimkonna arengu algusest pidanud tuld päikese maapealseks kehastuseks ja nõnda neid ühiselt austanud ilmselt juba ka sadu aastatuhandeid.

See pikk aeg on võimaldanud meil kujundada laialt levinud, ühtlase ja samas elujõulise uskumuste kogumi, mis isegi tänapäevases tehnilises ja tõttavas maailmas, isegi paari viimase aastatuhande vältel toimunud kristliku vaimse surutise juures on vastu pidanud, ellu jäänud.

Millised on siis need Tule Väe austamise enam-vähem universaalsed tunnusjooned ja levinumad uskumused, millest põlisrahvaste juures tänagi veel palju säilinud? Toon siin mõned enamlevinud lihtsad tõed, mida tänane looduses kulgeja, loodusega koos toimiv või lihtsalt meie tegelikku põlist pärandit ja oma kodumaad austav inimene võiks samuti järgida. Nii lihtsad ja ajatud on need.

ANNA TULELE OHVER. Kui oled tule üles teinud, anna leekidele kas või tükike kasetohtu. Oluline on sealjuures mõte „et saada, tuleb esmalt anda“. Kui soovin, et tuli mulle sooja annaks, pean ka temale midagi andma. Mõte „palu ja sulle antakse“ on põlisrahvale loomuvastane – see on üleskutse kerjamisele, almuse mangumisele! Miks peaks keegi mulle midagi andma, kui ma ei tee muud, kui kerjan? Kui ma aga ise annan, siis on mul ka julgus silma vaadata ja ausat vastukaupa oodata. Olgu tulelt, äripartnerilt, järveveelt, jumalalt, metsataimelt või naabrilt. See suhtumine on loomulik ja meid sadu aastatuhandeid ausaks kasvatanud. See ei käi ju kaugeltki vaid tule kohta – see suhtumine laieneb absoluutselt kõigele! Minu kodumaal on sajad inimpõlved sirgunud suhtumisega, mis veel tänagi kerjamise kasvatusele auga vastu seisab.

Kodukolle on väga ürgne nähtus. Eestlaste kiviajast pärinevas keeles on senimaani säilinud sõna „lee“, mis tähistabki just seda kollet, mis asub inimese oma kodus. See kolle on perele püha, kuna on elu kese, kodu kese. Ma ei ole lingvist ja pole kindel, kas ka nooremates Euroopa keeltes leidub selline väljend.

Ei olegi tähtis, kas sinu tänane kodukolle asetseb su kodus kaminana, on tulease su grillimajas või lihtsalt lemmikkoht lõkke tegemiseks kusagil kodu lähistel. Oluline, et see sul on. Sest kodukolle on püha, on tugi meie mõtteilmale, turvatundele, on pingete maandaja, on meie hingele möödapääsmatult vajalik. Kuigi selle puudumisel me nagu ei tunne, et sellest ilma oleme. Samas tajume sageli millegi seletamatu puudumist ning samas selle leidmisel justkui rahulolu ja kindlustunnet kuhugi kindlasse kohta jõudmisest.

Tule suits on püha nagu tuli ise. Oleme uskunud igiammusest ajast, et suits viib tulele antud ohvri taevasse. On ju meie uskumustes tuli vahendajaks inimeste ja jumalate vahel. Oleme uskunud seetõttu, et ka inimese hing tõuseb ajaliku elu lõppedes kodukolde suitsuga taevasesse kõrgusesse. Püstkoja suitsuavast on tulesuits alati viinud meie surematuse hingeilma.