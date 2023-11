Veterankalamees Katenevi päevikud: 2000. aastal suunasid Emajõe vähesed latikad kätte võtma spinningu

21. VEEBRUAR, PÄRNU LAHT, VALGERAND. Käisin koos vendade Mati ja Innoga. Jääd mööda liikusin tegelikult Lindi sadama kohale, see on umbes 6 km. Sealkandis oli palju mehi püüdmas. Üritasin esialgu iseseisvalt kala leida, aga kuna otsingud vilja ei kandnud, tulin meestele lähemale. Need, kes alustasid juba hommikul püüki selles piirkonnas, said väga ilusaid saake. Minulgi polnud põhjust nuriseda, kui lõpuks 20,4 kg käes oli. Vennad püüdsid mujal ja ei saanud suurt midagi, Ühel oli 4,3 kg, teisel veelgi vähem. Säärits Paul oli samuti Lindi all, temal 26 kg.