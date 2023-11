Rekordkala edetabelis hoiab liidrikohta Eesti läbi aegade suurim latikas

Et Eesti haugirekord on 22,7 kilo, saab Rein oma kala eest kirja 35,68 punkti.

EMA JA TÜTRE ÜLLATUSLIK KALALKÄIK. Merle Kunglal ja Kelli Vahesalul õnnestus 18. augustil tabada Eesti rekordlatikas. Kelli kirjutab meile sellest nõnda: „Olime Aegviidu kandis kohalikul väiksel rabajärvel ahvenaid püüdmas. Aerutasime paadiga ringi, kui märkasime eemal veepinnal uimesid. Aerutasime lähemale, kuid uimed kadusid põhja. Mõne aja pärast olid suured uimed taas pinnal ja saime aru, et tegemist on väga suure kalaga.

Algselt ei suutnud me mõista, mis kalaliigiga on tegu, järve vesi on väga tume. Olime kuulnud, et selles järves leidub suuremaid kalu, kuid polnud ise kohanud. Kala ilmus ja kadus siis jälle mitmeid kordi. Ema loopis tema poole lanti ja järsku jäigi kala otsa. Hiljem selgus, et ta oli landi külge jäänud esiuime juurest.