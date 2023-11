Kummikutega ära rappa mine

Nüüd, kui olete jalad turbamudast kätte saanud, seisate ilmselt soisel pinnal neljakäpakil. Sellises asendis ongi mõistlik kindlama pinnase poole liikuma hakata. Nutikas on ajada sõrmed harali, nii on toetuspind suurem.

Kui taas enam-vähem kindel pind jalge all, tasub analüüsida olukorda. Kui puhub lõikav tuul, võib külm hakata kiirelt liiga tegema ja enesetunne üsna kehvaks muutuda. Kui jalas villased (eelistatult meriinovillased) sokid-aluspesu ja sünteetilisest materjalist püksid, võivad püksid kuivada üsna kiirelt ja sokid anda sooja ka märjana. Kui on tunne, et olemine läheb ikkagi külmaks, võib liikuda mõnele rabasaarele, teha seal lõke üles ja üritada riideid kuivatada. Rabasaare leiate selle järgi, et erinevalt kogu ülejäänud rabast kasvavad seal korralikud, kõrged puud.