Pärnu linnas ja lähiümbruses jääb kalamees paadi veeskamisel hätta

Enamik kohti ei vääri slipi nimetustki, samuti puudub võimalus parkida või istuda pärast kalapüügipäeva piknikulaua äärde ja teha näiteks väike grill. Mitmesse kohta on paigaldatud küll teadetetahvlid, aga veeskamiskoht ise pole väga hea. Kindlasti on mõned neist alles parandamisjärgus ja linn või vald need plaani võtnud, minul sellekohane info puudub. See on hetkeolukord ja loodan, et muutub ainult paremaks. Tean, et Sindi kärestiku juurde on plaanitud paatide veeskamiskoht ning võib-olla sellepärast seal praegu veel korralikku pole ja on alles rajamisel kärestiku projekti käigus.