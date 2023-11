Soomes võistlusel: kust leida kala, kui vee asemel lainetab meres piimakohv?

Paadi laseme sisse laupäeva hommikul kella kaheksa paiku Ahvenkoski elektrijaama tammist veidi allpool. Vesi on üsna sogane ja vool kiire. Heiki kinnitusel võiks siin esimesed kalad kirja saada juba slipi vastaskaldas roo ääres. Liigume loopides allavoolu, kuid ei juhtu midagi. Heikil ja Ülol on otsas nende lemmikud raskemad spinnerbaidid, mis levinud arusaamast erinevalt toimivad hästi mitte ainult suvel soojas vees, vaid ka jahedamas. Mõlemad kasutavad multirulle ja tugeva testiga pikemat sorti ritvu. Ülo püüab pikema ridvaga ka suurte jerkidega, andes neile mängu vaid rulliga ning see toimib täiesti.

Liigume mööda kalda serva ühe pikema kanali suudmesse. Heiki ütleb, et meri on nii sassis, et siinkandis pole midagi teha. Ent endalegi üllatuseks saan siin siiski võtu Strike Pro Pig Shadiga. Kala pole suur, ehk poolteist-kaks kilo. Igal juhul rabeleb ta ennast lahti ja meie kaart on pärast kaht tundi püüki endiselt tühi.

Kanali juurde jõudes kohtame kurvalt kummipaadis ahvenat jigitavaid läti kolleege, kes kurdavad, et püüavad siin juba kolmandat päeva ja pole selle aja jooksul haugi üldse näinud. Ahvenadki olla sõrmepikkused. Ei tule meilgi siin midagi ja nüüd seisame vastamisi faktiga, et meie perspektiivikates kohtades on vesi nõnda kohvi toonis, et püüda pole siin mõtet. Võtame vastu otsuse sõita edasi Loviisa poole ja otsida selgemat vett. Kell on kaksteist, meie kaardil on endiselt kirjas null kala. Ülo vaatab äpist võistluse hetkeseisu ja nendib, et esimene meetrine on kellelgi juba käes.