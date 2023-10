Pane tähele: lõhet ja meriforelli enam pimedas püüda ei tohi

1. septembrist kuni 30. novembrini on enamikel lõhejõgedel igasugune kalapüük täielikult keelatud.

Erandina on lubatud osadel jõgedel kalastada spinningu ja lendõngega kalastuskaardi alusel. Kalastuskaarte lõhepüügiks lõhejõgedel on võimalik soetada veebist aadressil kalaluba.ee. Püügiga saab tegeleda vaid päevasel ajal kell 7.01‒18.59. Ka kalastuskaarti omades on keelatud püük õhtul kella 19.00-st kuni järgmise päeva hommikul kella 7.00-ni.

Kalastuskaardi alusel võib iga püüdja päevas püüda kuni kaks lõhelist ehk siis kas 2 lõhet või 2 meriforelli või 1 lõhe ja 1 meriforell.

Täielik kuderahu aeg algab 20. oktoobril ja kestab kuni 30. novembrini. Kuid ka sel perioodil kehtib siiski kaks leevendust ‒ kalastuskaardi alusel on ka täieliku kuderahu ajal lubatud püüda Narva ja Jägala jõel, kasutades spinningut või lendõnge. Iga püüdja võib neil jõgedel ühes ööpäevas kotti panna kaks lõhelist. Ka siin tuleb siiski järgida kellaaegu ja hoiduda püügist kella 19.00 ja 7.00 vahel.

Nii Narva kui ka Jägala jõel tuleb meeles pidada, et 1. septembrist kuni 30. novembrini on spinningu või lendõngega püügiks vaja soetada kalastuskaart. Seda isegi juhul, kui püüdja soov on saada saagiks teisi liike ja ta ei keskendu otseselt lõhe või meriforelli püügile. Narva jões on kalastuskaart spinningu või lendõngega püügiks vajalik Narva raudteesillast suudmeni.

Spinningu või lendõngega püüdja peab arvestama, et landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

Kesk-Eesti forellijõgedel on kalapüük keelatud 1. septembrist kuni 31. jaanuarini. Kõigi kalapüügieeskirja piirangute lõpukuupäev on piirangu kehtimise viimane päev – see tähendab, et sel ajal piirang veel kehtib.