Kalastusringi poisid oskavad profiliigutusi

Poisid panevad varustuse kokku ja asuvad ahvenat püüdma. Ning teevad nii professionaalseid liigutusi, et siin ei saa olla kahtlustki – need on Paveli õpilased. Sest kes Paveliga koos ahvenaid püüdnud, see teab, et just sellise ridvaväristamisega ta oma väikest silikoonlanti kerib.