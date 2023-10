PILTUUDIS | Ida-Virumaal on lumi juba maas!

Neljapäeva öösel oli lörtsihooge enam rannikualadel ja Eesti idaservas ning puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Päeval tungib põhjakaarest sisse järjest külmemat õhku - sajuhooge on laialdasemalt ja enam tahkel kujul s.t. nii lörtsi kui lume ja lumekruupidena, kohati ka vihmana alla. Põhja- ja kirdetuul rannikul tugevneb, õhtul on põhjarannikul puhanguid 20 m/s. Öised miinimumid langevad -2..+1°C-ni, vaid kitsastel rannikuäärsetel aladel jäävad 5°C lähedale, päevane õhutemperatuur on 0..+5°C piires.



Reedel jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine ja selle serva mööda külma lisandumine, mis soodustab suhteliselt sooja merevee ja Soome lahe kohal pilvede arenemist ning nii ongi tihedate lörtsi- ja lumehoogude tõenäosus suurem Eesti põhjaservas, sajuhooge on ka saarte rannikul ja siin tuleb vihma ka. Kirdetuul on sisemaal mõõdukalt tugev, põhjarannikul ja Hiiumaal ulatub puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, tuulele avatud rannikul üle 0°C, päeval on +1..+5°C.