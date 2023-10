Kallasrada – haruldane loom, kellest kõik räägivad, aga näinud on vähesed

Muide, kas teadsite, et kallasraja laius on laevatatavatel veekogudel kümme meetrit ja teistel veekogudel neli meetrit.

Sisuliselt on KeÜS-i kahes eelnevas lõigus kõik oluline ära öeldud. Julgen väita, et asi pole mitte ainult maaomanikes, kes on sulgenud juurdepääsu kallasrajale (sellest viimasest ei taha nad ka mitte midagi teada). Nii saab olla juhtunud ainult seetõttu, et ametnikud ei loe seadust juba planeeringute koostamisel. Ja ka Keskkonnaameti järelevalve on puudulik.