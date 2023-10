„Mina soovitan valida järv, mis on suurema veesüsteemi osa, kus püügisurve on väike ja kus on teadaolevalt kala hea kasvukiirus. Kõik. Nii lihtne see ongi,“ annab rekordkala püüdmiseks lihtsa retsepti Laur Tammeorg, Eesti mereinstituudi ihtüoloog ja kalasportlane.