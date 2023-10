Kõveruse kavalused ehk Jõgede sirgeks kaevamine teeb elustiku vaesemaks

Kõver säng on vee-elukate tarbeks tõepoolest parem kui sirge. Kõigepealt leidub selles rohkem eluruumi. Erinevalt põllust venib jõeoru põhjas ju üksainus „vagu“. Vaid harva jagab mõni saareke selle harudeks. Teiseks kulub samal veehulgal rohkem aega kõvera kui sirge tee läbimiseks. Distants on pikem ja voolukiirus suurema hõõrdumise tõttu väiksem. Ka kurvilist maanteed mööda ei saa autoga samamoodi kimada kui sirgel. Nii ei lippa kõverasse sängi kogunev vesigi sama kiiresti allavoolu kui sirges sängis ega kao palava ilmaga sama kiiresti. Et vooluga kaasa hõljuval purul jääb rohkem aega settida, on vesi ka selgem. Mis kõik peaks rõõmustama nii vee-elanikke kui kalapüüdjaid.