FOTOD | Korrakaitsjad abistasid kehvas seisus händkakku

„„Tere, Virge, siin politsei, tule palun alla.” Peas oli sadatuhat mõtet, mis kellega juhtus, mis ma tegin, kas kõik on ikka korras?! No ja seal see hädaline istus, esiistmel turvaliselt politseiniku käte vahel, kus keegi talle liiga teha ei saa,“ kirjeldab Virge Võsujalg.