Juhtkiri | Esitleme Eesti suurimat ja ühtlasi vanimat latikat!

Loomulikult huvitusid suurest kalast mereinstituudi kalateadlased, kes kinnitasid, et sarnast pole nad kohanud isegi aastakümneid Peipsil katsepüüke tehes. Õnneks olid püüdjad jätnud alles peotäie hiigelkala soomuseid ning esialgseil andmeil võib rekordlatikas püstitada ka oma liigi vanuse uue maailmarekordi – 35 aastat. Vanim Eestist tabatud latikas on olnud „vaid“ 25 aastat vana. Selle kinnitamiseks oleks vaja uurida kala uimekiirt või kalapead, kuid kahjuks on need läinud juba looduse igavese ringkäigu teed.