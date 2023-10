Ellujäämiskoolitaja Erki Vaikre: „Tänapäeval tuleb õpet alustada sellest, mis on saag ja kuidas seda kasutada!“

Kas midagi on muutunud kontseptsioonis, et igaüks peaks varuma koju toidu- ja veetagavara, olema valmis ilma elektrita hakkama saama jne?

„Jah ja ei. Põhimõtteliselt on endiselt uppuja päästmine uppuja enda asi. Seega, kui ma pole ise end kriisiks valmis seadnud, pole mul mõtet vaadata ka kellegi teise otsa, et ta mind aitaks. Samas on selge, et üksik uppuja ei pea kaua külmas meres vastu ka siis, kui tal on maailma parim päästevarustus. Ehk siis – täna on mõttekas keskenduda kogukondade võime arendamisele. Kogukonnana, olgu selleks korteriühistu, küla, sõpruskond, spordiselts, ettevõte või muu, suudame märkimisväärselt suurema kriisivalmiduse saavutada teoreetiliselt ka väga-väga pikaks ajaks. Kogukond suudab rohkem kompetentsi ja ressursse kaasata, tugevamalt mobiliseeruda, rohkem saavutada, enam valdkondi katta kui ükski leibkond seda eales suudaks. See ongi kõige olulisem muutus elanikkonnakaitse vaates. Riik peaks täna eelkõige keskenduma kogukondade kriisivõime arendamisele ning selleks on vaja eeskätt sädeinimeste ja instruktorite koolitusi.“

AUTENTSES MUNDRIS. Erki on Kolga ümbruses toimuva traditsioonilise rahvamatka Hõimumarss ja Vabadussõja-aegse näidislahingu idee autor, käivitaja ja kauaaegne peakorraldaja. Foto : Erakogu

Kas kriisiks valmisoleku mõttes on üksikisiku tasandil veel midagi muutunud?

„Ei, sest valmistumine põhineb ikkagi inimesel ja tema vajadustel. On hakatud tähelepanu pöörama sellele, et kriis ei kesta võib-olla seitse päeva, ehk läheb isegi kauem kui seitse nädalat. See välistab kohe pikaajalise ettevalmistumise kümnetele tuhandetele inimestele, kes on lukus kortermajades magalarajoonides. Sul ei ole lihtsalt võimalik luua sellist varude baasi.

On õnneks hakatud mõtlema plaan B peale. Kui mul on korteris mingid varud, saan mõne aja hakkama, aga mis kasu on neist varudest, kui raketirünnak need koos majaga hävitab. Ehk mida me õpetame ja soovitame – tuleb leida endale turvamaja.

Eestis on ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad, mida sõjad ei ole puudutanud või on teinud seda ainult kaude. Ma ei pea silmas okupatsioonijärgset terrorit ja repressioone, vaid otsest sõjategevust. Need alad ei ole muutunud Liivi ja Põhjasõjast saati. Teatud piirkonnad saavad rohkem laastatud ja on vastase huviorbiidis ‒ suured linnad, Eesti ida- ja lõunaosa. Samas Järvamaa, Läänemaa ja saared jäävad sõjategevusest puutumata. Võidakse vastu väita, et I maailmasõjas tungisid sakslased Eestisse just saarte kaudu, mis on muidugi tõsi, aga seal ei toimunud nimetamisväärset lahingutegevust. II maailmasõjas taandusid sakslased saarte kaudu ja Sõrves olid verised lahingud, aga see on ikkagi vaid pisike osa Saaremaast.