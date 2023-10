Järgmisel nädalal sajab nii lörtsi kui lund

Esmaspäeval (16.10) eemaldub madalrõhkkond küll Venemaa põhjaaladele, aga selle lohk ühes sajuhoogudega liigub üle Eesti – öösel on sajuhooge hõredamalt ja tulevad enamasti vihmana alla, päeval tuleb enam sekka lörtsi. Lääne- ja loodetuul on öösel üürikeseks veidi nõrgem, päeval aga taas tugev ning seda eelkõige rannikul. Lisandub külmemat õhku ja temperatuur langeb öösel 0 kraadi lähedale, rannikul jääb 5 kraadist kõrgemale, päevased maksimumid jäävad 10 kraadist madalamale.



Teisipäeva (17.10) öösel on üürikeseks mõjusam kõrgrõhuhari ning vihma- ja lörtsihooge on kohati. Läänekaare tuul on tugev. Päevaks toob madalrõhulohk vihma, sekka ka lörtsi. Tuul tõmbub üürikeseks tagasi. Öised miinimumid langevad 0 kraadi lähedale, rannikul jäävad üle 5 kraadi, päeval tõuseb õhutemperatuur on 6-9 kraadini.



Kolmapäeva (18.10) öösel madalrõhulohk eemaldub ja päeva jooksul tasapisi õhurõhk tõuseb. Siin-seal on sajuhooge, vihma sekka tuleb ka lörtsi. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur langeb öösel 0 kraadi lähedale, päeval piirdub 3-7 kraadiga.



Neljapäeval (19.10) jätkub õhurõhu tõus, Skandinaavias tugevneb kõrgrõhuala ja laieneb Läänemere äärde. Samal ajal püsib Venemaa kohal madalrõhuala ja selle servast kandub meile pilvi ning põhjakaarest tungib sisse järjest külmemat õhku – sajuhooge on saartel veel ka vihmana, kuid mandril enam tahkel kujul ehk nii lörtsi kui lume ja lumekruupidena. Puhub tugev põhjakaare tuul. Öised miinimumid langevad alla 0 kraadi, vaid kitsastel rannikuäärsetel aladel jäävad veel plusspoolele, päeval tõuseb õhutemperatuur kuni +5 kraadini.



Reedel (20.10) jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine, aga Venemaal tiirleva madalrõhkkonna servast kandub meile vahetevahel lörtsi- ja lumehooge, saartel tuleb sekka ka vihma. Põhja- ja kirdetuul tasapisi nõrgeneb. Öö on valdavalt miinuspoolel, rannikul 0 kraadi lähedane, päev napilt plusspoolel.