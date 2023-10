ETTEVAATUST LIIKLUSES: öösel ja varahommikul tekib libeduseoht

Teetemperatuuri langedes alla nulli on niiske või märja teepinnaga teelõikudel oht härmatise või jää tekkeks. Libeduseoht püsib hommikuni.

Keskkonnaagentuur kirjutab, et käesolev nädal jätkub heitlikus rütmis. Soojemad ja jahedamad õhumassid vahelduvad ning neid saadab tugev tuul koos sadudega.

Täna (9.10) on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati tuleb sekka ka lörtsi. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, rannikul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 4..10°C.

Järgneval ööl (10.10) liigub üle Läänemere Baltimaade kohale kõrgrõhuhari. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati hoovihma, sekka ka lörtsi. Vastu hommikut tekib mõnel pool udu. Tuul puhub enne keskööd loodest ja läänest 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s, pärast keskööd läänekaarest 2-5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on -3..+2, rannikul kuni +6°C. Teedel on libeduseoht!