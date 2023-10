Loodusele tuleb aega anda

Vene ajal veeti osa vajaminevast puidust sisse ida poolt. Raietele ja metsakasvatusele läheneti teaduspõhiselt. Näiteks Ida-Eestis korjatud okaspuu seemnetest kasvatatud istikuid ei soovitatud istutada Lääne-Eesti metsadesse. Tänapäeval räägitakse, et Lätist ostetud kuusetaimed on odavamad, kuid millist palki neist kunagi saab, jäägu laste ja lastelaste mureks. Rahast on saanud jumal.

Nõukogude ajast pärandiks saadud terviklikust metsamassiivist pole suurt midagi järel – auklik nagu hiirte uuristatud juust. Samas raie-eeskirju justkui rikutud pole. Eeskirjad ise muutuvad nagu võluväel – raiutavate lankide lubatud pindala kasvab ja puuliikide raieküpsus väheneb. Senises või suurenevas mahus raiudes ei jõua mets taastuda ja raieküpset tuleb juurde „toota“ seadusi kohendades. Rohelisema mõtlemisega rahvas lärmab mõnda aega, aga väsivad nemadki. Las tulevased põlved vaatavad ise, kuidas hakkama saavad.

Koprast võib saada ilvese ja hundi järgmine olulisem toit. Foto : Remo_K / Shutterstock

Lastele tuleb loodust tutvustada

Elu maal on välja surnud. Paremat otsides kolib rahvas linna ja edaspidi satub metsa harva. Enamikule on mets võõraks jäänud. Võõrast me kardame, aga hoida ja armastada saab ikka seda, keda hästi tunned. Kuna oleme metsarahvas (rohkem kui pool meie maismaa pinnast on kaetud metsaga), siis lugupidamisest metsa vastu peaksime kõiki kodumaiseid puid ja põõsaid tundma. Kunagi nii oligi, praegu liigume teises suunas. Tarvis oleks lapsi maast madalast nakatada looduhoiupisikuga. Looduslaagrid, metsaretked, seenelkäigud, linnuvaatlus, harrastuskalapüük – näita teeots kätte ja küll nad lähevad. Tulevikule mõeldes oleks see parim viis elukeskkonna kaitseks.

Nõukogude ajal oli meie metsadele suurimaks vapustuseks üleüldine metsakuivendus. Ojad ja väiksemad jõed muudeti magistraalkraavideks või kanaliteks. Paljud madalsood ja rabad lasti veest kuivaks. Justkui täideti Vargamäe Andrese eluunistus. Veerežiimi muutudes aga muutus ka elustik, ikka vaesumise suunas. Enim said kannatada vähi- ja kalavarud. Tõsi on, et metsade juurdekasv paranes, samas tuleohtlikes kasvukohtades kaotame põlengute läbi rohkem kui kuivendades võitsime.

Uhkeid metsateid, tänapäevaseid moeröögatusi, rajatakse aina juurde. Kui juba on hangitud kallis välismaine mullatöötehnika, siis tuleb sellele iga hinna eest rakendust leida. Kunagised sinka-vonka vanade puude varjus kulgenud pinnaseteed on majandusmetsades unustuse hõlma vajunud. Tagantjärele tarkusena tahaksin öelda, et nii mõnedki neist oleks tulnud kaitse alla võtta. Tõsi, sellised teed sobisid metsa väljaveoks ainult talvisel ajal külmunud pinnasega. Olid ajad, mil metsa raiutigi ainult talvel. Võib-olla pöördume kunagi sarnase mõtlemise juurde tagasi. Unistada ju võib. Uus metsateede võrgustik on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa – projekteerijad leiavad ikka mõne nurgataguse, kuhu teejupp rajada ning inimpelglikumad metsaasukad peavad jälle taanduma. Taganeda pole enam eriti kuhugi ja nii imestamegi, miks metsloomad linnadesse ja asulatesse kipuvad.