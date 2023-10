Metsa majandamata jätmisest head nahka ei sünni

19. sajandist saati tunti siinset küla Borodino nime all. Nime sai küla nõnda, et 1812. aastal Borodino lahingust osa võtnud kohalikule mõisnikule näis siinne maastik kuulsa lahingupaigaga väga sarnane, räägib Mart. Nii sai küla nimeks Borodino ja hiljem tegutses siin ka Borodino kolhoos. Eesti ajal tunti küla nime all Porudina, põhiliselt olid siin asunikutalud. Küla kaotati 1970. aastatel, praegu jääb see ala Vastse-Roosa küla aladele.